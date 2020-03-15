شكرا لقرائتكم "المؤامرة" مجدداً.. مقرب من خامنئي: كورونا حرب بيولوجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادت مجدداً "نظرية المؤامرة" إلى صفوف المقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي. فعلى الرغم من رفض مساعد وزير الصحة الإيراني، رضا ملك زاده، تلك النظرية القائلة إن تفشي فیروس کورونا أتى في سياق "حرب بيولوجية"، أعاد علي رضا بناهيان، رجل الدين المقرب من المرشد الحديث مجدداً عن حرب بيولوجية.

وقال في تصريحات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد: "كورونا حرب بيولوجية، ضد البشرية وتيار المقاومة" في إشارة إلى استهدف محور إيران وحلفائها في المنطقة.

"الولايات المتحدة نفسها تضررت"

يأتي هذا على الرغم من أن مساعد وزير الصحة الإيراني، نفى أن يكون تفشي فیروس کورونا في سياق "حرب بيولوجية"، قائلاً: "وفقًا لتقديراتنا، لیس الأمر کذلك". وتابع موضحاً خلال مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة "الولايات المتحدة نفسها تضررت من الفيروس".

يذكر أن المرشد الإيراني، تحدث بدوره الخميس الماضي عن إمكانية أن يكون "هجومًا بيولوجيا" على إيران، أدى إلى تفشي الفيروس.

Advertisements

كما ألمح إلى وجود أدلة على هجوم بيولوجي، قائلاً بالتالي :"إجراءات القوات المسلحة الإيرانية يمكن أن تكون أيضًا تدريبًا دفاعيًا بيولوجيًا وتعزيزا للقوة الوطنية".

لكن خامنئي لم يشر إلی تفاصیل تلك الأدلة، ولم يوضح كيف تعرضت لهذه الحرب البيولوجية كل من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

تعقيم شوارع في طهران (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن إيران سجلت أمس 12729 مصاباً. وأعلنت وزارة الصحة السبت تسجيل 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران، مع تسجيل ارتفاع جديد أيضاً بعدد الإصابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729. وأضاف أن أكثر من 4300 شخص تأكدت إصابتهم بالعدوى قد تعافوا حتى الآن.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيران شهدت أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين حيث ظهر للمرة الأولى.