"التعليم" توضح مصير درجات الأنشطة للطلاب بعد تعليق الدراسة

قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، إن تعليق الأنشطة لن يؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية الفصل الدراسى الثانى لأن الأنشطة مواد لا تضاف درجتها لمجموع الطالب وهى مواد نجاح ورسوب، موضحة أنه ستجرى مراعاة امتحان الطلاب فى مواد الأنشطة نهاية العام الدراسى طبقًا لما هو معتاد سنويًا فى الامتحانات.

وأعلنت الوزارة اعتبار نشاطى (التربية الرياضية، والتربية الفنية) نشاطين أساسيين (نجاح، ورسوب) لجميع الصفوف، ولا تُضاف درجاتهما للمجموع، وكذا اعتبار نشاط الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا أساسيًّا (نجاح، ورسوب) من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائى ولا تُضاف درجاته للمجموع، والسماح للتلميذ بالمرحلة الابتدائية فى ضوء ميوله واهتماماته باختيار نشاطين آخرين من الأنشطة التربوية الأخرى التى لا تُضاف درجاتها للمجموع ومنها: الحاسب الآلى، والنشاط العلمى، والتمثيل والمسرح، والمكتبة والمطالعة، إضافة إلى عقد امتحانات جميع صفوف الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسى - اعتبارًا من الصف الثانى الابتدائى، حتى الصف السادس الابتدائى - على مستوى المدرسة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه قبل أيام، بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلاً عن العمل على الاكتشاف المبكر لأى حالات مشتبهة، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.