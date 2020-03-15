شكر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "الألتفاتة الكريمة، للسيد وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​، ورئيس الهيئة العليا للأغاثة ​اللواء​ خير، لزيارتهم ساحل ​الشوف​ للإطلاع على الأضرار الزراعية من جراء العاصفة الهوائية، آملين التعويض على كافة المتضررين من أهلنا قريبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: نأمل التعويض على كافة المتضررين من أهلنا في الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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