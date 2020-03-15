كنعان: حملة تعقيم المتن تستكمل اليوم صباحاً في بسكنتا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ابراهيم كنعان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد ضبيه و​جورة البلوط​ حملة تعقيم ​المتن​ تستكمل اليوم صباحاً في ​بسكنتا​ من ​كنيسة مار يوسف​ لتشمل سائر الأماكن العامة والكنسية ​​​​​​". إضغط للمزيد

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