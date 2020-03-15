الدول الأكثر تضرراً بكورونا تقع على خط عرض 40

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يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في العالم، وعلقت العديد من البلدان السفر منها وإليها، تحت وطأة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وفي محاولة لمعرفة سر تفشي الوباء السريع، سلّط البعض الضوء على نظريات المؤامرة المتعلقة بظهور الفيروس مثل نظرية مفادها أن كورونا ما هو إلا "سلاح بيولوجي".

في هذا الإطار، تفاعل نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول موضوع مواقع الدول الأكثر تضررًا وتسجيلاً للإصابات بفيروس كورونا.

وتداول نشطاء صوراً للكرة الأرضية تظهر أن الدول والمناطق الأكثر إصابة بفيروس كورونا تقع على خط عرض 40، مثل مدينة ووهان في الصين (بؤرة انتشار الفيروس) إضافة إلى كلا من فرنسا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان وسياتل بالإضافة إلى واشنطن ونيويورك بالولايات المتحدة الأميركية كلها تقع على ذات الخط.

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فهل موقع هذه الدول على خط عرض 40 مجرد مصادفة أم له علاقة بتسجيل العدد الأكبر من الإصابات في العالم؟

ووفقا لآخر أرقام عدد الإصابات في تلك المناطق فإن عدد الحالات في مقاطعة هوبي التي تأوي مدينة ووهان بلغ 67.794 ألف إصابة، في حين سجلت فرنسا 4469 إصابة.

وعلى الخط ذاته سجلت إيطاليا 21.157 ألف إصابة وإيران بـ12.729 الف إصابة وكوريا الجنوبية بـ8086 إصابة واليابان بـ773 إصابة وواشنطن بـ642 إصابة ونيويورك بـ613 إصابة.

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