الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 200

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 200، فيما يتواجد عشرات الآلاف في الحجر الصحي المنزلي.

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