شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يُصيب زوجة رئيس الوزراء الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة ال بايس الإسبانية أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أصيب بفيروس كورونا.

وكانت إسبانيا قد أعلنت أمس السبت حالة الطوارئ لمدة 15 يوما بسبب فيروس كورونا ،حسبما قال سانشيز في كلمة متلفزة.

وأضاف سانشيز عقب اجتماع لمجلس الوزراء استغرق سبع ساعات أن إعلان الطوارئ يهدف للحد من التحركات بهدف المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية أفادت بأن حالات الإصابة بالفيروس قفزت إلى 5753 أمس السبت مقارنة بـ 4231 مساء أمس الأول الجمعة