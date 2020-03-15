شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يُصيب زوجة رئيس الوزراء الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
وكانت إسبانيا قد أعلنت أمس السبت حالة الطوارئ لمدة 15 يوما بسبب فيروس كورونا ،حسبما قال سانشيز في كلمة متلفزة.
وأضاف سانشيز عقب اجتماع لمجلس الوزراء استغرق سبع ساعات أن إعلان الطوارئ يهدف للحد من التحركات بهدف المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت وزارة الصحة الإسبانية أفادت بأن حالات الإصابة بالفيروس قفزت إلى 5753 أمس السبت مقارنة بـ 4231 مساء أمس الأول الجمعة
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يُصيب زوجة رئيس الوزراء الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.