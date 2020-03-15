الامن الوطني بالديوانية: قرار غلق المطاعم سيطبق اليوم ويسمح فقط بالتوصيل المنزلي

اعلنت مديرية الامن الوطني في الديوانية، الاحد، ان قرار غلق المطاعم سيطبق اليوم، فيما اشارت الى انه سيسمح فقط بالتوصيل المنزلي.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "الى جميع اصحاب المطاعم، سيطبق غلق المطاعم اعتبارا من اليوم الاحد الموافق الـ15 من اذار الحالي"، مبينا انه "يسمح فقط بالتوصيل المنزلي والسفري".

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واضاف ان "قرار غلق المقاهي والكوفيات وقاعات المناسبات والملاعب كافة بما فيها الملاعب خماسي الكرة سيستمر استنادا الى مقررات خلية الازمة المشكلة وفق الأمر الديواني 55".

واكدت ان "القانون سيطبق بحق المخالفين حفاظا على سلامة الاهالي ومن اجل بقاء الديوانية خالية من الكورونا".