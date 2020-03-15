ليبيا.. الجيش الوطني على بعد 2500 متر من وسط طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر ميدانية إن المعارك عادت بقوة في ليبيا منذ الثلاثاء الماضي، وتواصلت في جبهات الهيرة، جنوبي طرابلس، وبوقرين جنوبي مصراتة، بينما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، أنه لا يفصل الجيش عن وسط طرابلس إلا 2500 متر، ورجّح انتهاء معركة طرابلس بحلول رمضان القادم، وفقاً للتوقعات الأولية.

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وأكد المحجوب لـصحيفة «البيان» الإماراتية، أن الجيش الوطني لا يزال محافظاً على جميع تمركزاته في الأحياء الجنوبية للعاصمة، ولا يفصله عن وسط طرابلس إلا 2500 متر، مشيراً إلى أن لدى القوات المسلحة، القدرة على حسم المعركة في الوقت الذي تحدده، لافتاً إلى أنها لا تزال محترمة لقرار الهدنة منذ بداية تنفيذه في 12 يناير الماضي، رغم الخروقات المتواصلة من قبل الميليشيات المدعومة بجحافل المرتزقة، الذين تم نقلهم من شمالي سوريا إلى طرابلس، وبالعسكريين الأتراك الذين أصبحوا جزءاً من الصراع الميداني.

وأضاف المحجوب، أن الأيام الماضية، شهدت مواجهات عنيفة، تصدى خلالها الجيش الوطني للميليشيات الخارقة للهدنة، في عدد من المحاور، كما قام سلاح الجو بقصف مواقع تلك الميليشيات في مناسبات عدة