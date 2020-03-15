قرقاش: أزمة كورونا اختبار قاس لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن أزمة فيروس #كورونا التي يواجهها العالم اختبار قاس لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم.

Advertisements وأضاف الوزير الإماراتي، عبر حسابه على موقع تويتر: التعاون والتكاتف والعمل المشترك منهجنا على المستوى الدولي والوطني. وختم قرقاش تغريدته بالقول: واثقون من النجاح برغم صعوبة المرحلة، وسلاحنا الالتزام بالإجراءات الوطنية والتفاؤل والثقة

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