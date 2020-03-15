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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن مصر اليوم الأحد

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن مصر اليوم الأحد

الخليج 365 ـ متابعات

ذكر المركز الوطني للأرصاد, في نشرته اليومية، أن الطقس في الإمارات، اليوم الأحد، من المتوقع أن يكون غائما جزئياً ومغبرا إلى غائم أحياناً خاصة غرب البلاد، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقي، معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية..

 

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:37، الثاني عند الساعة 05:23، الجزر الأول عند الساعة 11:22، الثاني عند الساعة 22:46.

 

أما بحر عمان فيكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41، الثاني عند 01:46، الجزر الاول عند الساعة 08:01 الثاني عند الساعة 20:17.

 

 

 

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

أبو ظبي 33 19 60 15

 

دبي 32 16 65 20

 

الشارقة 31 16 60 15

 

عجمان 31 15 65 20

 

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أم القيوين 32 16 60 20

 

رأس الخيمة 32 13 65 20

 

الفجيرة 28 20 65 20

 

العين 32 20 40 15

 

ليوا 32 21 50 15

 

الرويس 30 13 80 20

 

السلع 32 18 75 25

 

دلما 29 19 70 20

 

طنب الكبرى 27 18 80 30

 

طنب الصغرى 27 18 80 30

 

أبو موسى 27 18 80 35

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