اليابان تعلن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت اليابان، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى 29 حالة.



وأكدت السلطات اليابانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1484 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن عدد الحالات زاد بوتيرة أسرع من اليوم السابق.

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وأوضحت بيانات الهيئة أن العدد الإجمالي لحالات العدوى يشمل 697 شخصا من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس و14 شخصا عادوا من الصين.

وتوفي شخص واحد بالفيروس الأحد ليصل إجمالي عدد الوفيات في اليابان إلى 29 شخصا، ويشمل الرقم سبع حالات وفاة من ركاب السفينة السياحية.

وكان البرلمان الياباني منح رئيس الوزراء شينزو آبي حق إعلان حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصادق البرلمان الياباني، الجمعة، على مشروع قانون يتيح لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ مع تخطى عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى قرابة 1400 حالة، بما في ذلك 700 شخص على متن سفينة سياحية في يوكوهاما.