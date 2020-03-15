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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي غير مصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.
وقال شون كونلي طبيب ترامب، في بيان، إن "الفحوص خلصت إلى أن الرئيس خال من فيروس كورونا".
وأضاف: "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاجو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".
وكان ترامب لفت إلى أنه خضع لفحص درجات الحرارة قبل عقد مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، السبت، وأنه لم يكن يعرف نتيجة الفحص.
ورغم عدم معرفة ترامب بنتيجة الفحص، آنذاك، لكنه أكد أن درجة حرارته قبل المؤتمر الصحفي كانت طبيعية.
ونوه ترامب بأن الإدارة الأمريكية تبحث تقييد حركة التنقل من وإلى أماكن بعينها داخل الولايات المتحدة.
وجاء الفحص الطبي بعد أيام من وقوف ترامب بجوار مسؤول برازيلي تبين إصابته بالفيروس.
وتعهد الرئيس الأمريكي بالقضاء على فيروس كورونا المستجد في البلاد، والعمل على الوفاء بهذا العهد.
وقال ترامب، إنه يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية فحص مجاني للفيروس.
وأشار، في كلمته، إلى أنه تم تسجيل 50 حالة وفاة في بلاده جراء الإصابة بالفيروس، مضيفاً أن هناك خطة لمواجهة كورونا تشمل توفير إجازات مدفوعة الأجر للعاملين.
وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تم تخصيص 4 مليارات دولار لمكافحة الفيروس، وأنه يعمل مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في هذا الصدد.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن حظر الدخول إلى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الآونة الأخيرة في دول شنجن في أوروبا، سيوسع نطاقه ليشمل بريطانيا وأيرلندا.
وأصاب الفيروس ما يزيد على 154 ألف شخص في أنحاء العالم، كما أودى بحياة أكثر من 50 شخصا في الولايات المتحدة.
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