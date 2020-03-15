الجيش الليبي يتمكن من إحراز تقدم كبير في محور صلاح الدين بوسط العاصمة طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، السبت، من إحراز تقدم كبير في محور صلاح الدين بوسط العاصمة طرابلس، بعد هجوم فاشل للمليشيات.



وقال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى منطقة الإشارة الضوئية بمحور صلاح الدين بوسط العاصمة طرابلس، عقب تصديها لهجوم فاشل للمليشيات.

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وأوضح المصدر وفقا لـ"العين الاخبارية" أن "القوات المسلحة شنت هجوما مضادا في أغلب محاور العاصمة طرابلس، بعد أن تمكنت من صد الهجوم الغادر للمليشيات في محاور جنوب وجنوب غرب العاصمة".

وتابع أن "المليشيات فرت من أغلب مراصدها ومن وراء السواتر الترابية بعد تقدم قوات الجيش الليبي باتجاهها، مما نتج عنه سيطرة على مواقع جديدة في محور صلاح الدين".

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة خاصة مع القصف المدفعي من المليشيات الإرهابية الموالية لتركيا، وأن المليشيات تلقت عددا من الخسائر التي لم يتم حصرها بعد.

وتشهد ليبيا، منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، هدنة، إلا أن الخروقات من قبل المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية مستمرة، وتمكن الجيش الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدماً في غالبية المحاور، وسيطر على مناطق متقدمة بالعاصمة.