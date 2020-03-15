الكونغو تعلن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الكونغو، السبت، رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل عاد إلى البلاد من باريس في الأول من مارس/آذار الجاري.



وذكرت الحكومة، في بيان، أن "المريض البالغ من العمر 50 عاما يرقد في حالة مستقرة"، مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.

وفي بوركينا فاسو أعلنت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية مارس/آذار، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 7 حصيلة الإصابات في هذه الدولة الفقيرة في منطقة الساحل.

وقال وزير الاتصالات ريميس فولجانس، إنه "نظرا إلى تفشي وباء فيروس كورونا في بوركينا فاسو، قررت الحكومة إغلاق دور الحضانة والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد والجامعات".

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وجاء إعلان وزير الاتصالات إغلاق المؤسسات التعليمية "من 16 مارس/آذار 2020 وحتى 31 مارس/آذار 2020 على كامل تراب الوطن"، بعيد إعلان وزيرة الصحة أن هناك 7 إصابات بالفيروس.

وفي أفريقيا الوسطى أعلن وزير الصحّة بيير سومسيه، السبت، أنّه تمّ تشخيص أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد لدى إيطاليّ يبلغ من العمر 74 عاما.

وقال سومسيه "هو إيطاليّ وصل في 8 مارس/آذار دون أعراض. ولقد تمّ عزله". وأضاف أنّ المريض كان قد "أبلغ بنفسه وزارة الصحّة ومعهد باستور. وتم أخِذ عيّنات منه وتبيّن أنها إيجابية".

وكانت حكومة البلاد أعلنت، السبت، مجموعة إجراءات لمواجهة تفشّي الفيروس، بينها فرض حجر إلزامي على الوافدين من بلدان ينتشر فيها كورونا المستجدّ، ومنع سفر جميع أعضاء الحكومة إلى تلك البلدان، فضلا عن منع التجمّعات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 13 منطقة أعلنت تسجيل حالات إصابة بفيروس (كوفيد- 19) لأول مرة على مدار الـ24 الماضية.

وأفادت المنظمة بتسجيل 142 ألفا و539 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسجيل 9769 حالة جديدة، بحسب وكالة بلومبرج.