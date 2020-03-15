الجيش الوطني الليبي يعلن تجهيز مستشفى طوارئ لمواجهة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي تجهيز مستشفى طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إنها ستتكفل بإنشاء مستشفى طوارئ بنطاق قاعدة بنينا التي تضم مطار بنينا الجوي -المنفذ الجوي الوحيد شرقي البلاد- لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت القيادة، في بيان، أنها ستتكفل بنفقة إنشاء المستشفى وتجهيز الأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.

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ونوهت بأن ذلك تحقيق للدور الوطني والأخلاقي، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، وبتعليمات مباشرة من القائد العام.

ولم تسجل حتى الآن حالة إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل ليبيا، إلا أن وزارة الصحة أعلنت الاشتباه في 3 حالات قادمة من الخارج، من دول ينتشر فيها الفيروس.

واتخذت الحكومة الليبية حزمة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها تعليق الدراسة لمدة 15 يوما تبدأ السبت، كما أعلنت وزارة الداخلية إغلاق كل مقاهي الشيشة، إضافة إلى الرقابة على المنافذ الحدودية والجوية وإغلاق بعضها غير الرئيسية.

وأصدرت وزارة الصحة تعليمات بتعليق زيارة المرضى في المستشفيات، والاتفاق مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفطية على تمديد الإجازة الممنوحة للعمالة الأجنبية من الدول الموبوءة في بلدانهم إلى حين إشعار آخر.