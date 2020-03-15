- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني الليبي يعلن تجهيز مستشفى طوارئ لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الجيش الوطني الليبي تجهيز مستشفى طوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إنها ستتكفل بإنشاء مستشفى طوارئ بنطاق قاعدة بنينا التي تضم مطار بنينا الجوي -المنفذ الجوي الوحيد شرقي البلاد- لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت القيادة، في بيان، أنها ستتكفل بنفقة إنشاء المستشفى وتجهيز الأطقم الطبية المُختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا.
ونوهت بأن ذلك تحقيق للدور الوطني والأخلاقي، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية، وبتعليمات مباشرة من القائد العام.
ولم تسجل حتى الآن حالة إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل ليبيا، إلا أن وزارة الصحة أعلنت الاشتباه في 3 حالات قادمة من الخارج، من دول ينتشر فيها الفيروس.
واتخذت الحكومة الليبية حزمة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها تعليق الدراسة لمدة 15 يوما تبدأ السبت، كما أعلنت وزارة الداخلية إغلاق كل مقاهي الشيشة، إضافة إلى الرقابة على المنافذ الحدودية والجوية وإغلاق بعضها غير الرئيسية.
وأصدرت وزارة الصحة تعليمات بتعليق زيارة المرضى في المستشفيات، والاتفاق مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفطية على تمديد الإجازة الممنوحة للعمالة الأجنبية من الدول الموبوءة في بلدانهم إلى حين إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي يعلن تجهيز مستشفى طوارئ لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.