أصيبت زوجة رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية. أعلنت السلطات في إسبانيا تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إسبانيا إلى 190 حالة وفاة. Advertisements ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزت إلى 5753 أمس السبت من 4231 مساء أمس الجمعة. وارتفعت حالات الوفاة إلى 136 من 121. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة حالة تطوارئ في وقت لاحق اليوم.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن أوروبا تحولت إلى بؤرة تفشي كورونا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| إصابة زوجة رئيس الوزراء الأسباني بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.