"الصحفيين" توصي بعمل الزميلات من المنازل إليكترونيًا بسبب كورونا

دعا مجلس نقابة الصحفيين، المؤسسات الصحفية كافة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، "وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التي هي الأهم على الإطلاق في هذه الفترة الحساسة"، بحسب بيان للنقابة.

وأوصى المجلس، في ختام اجتماعه الذي، بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات، واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إليكترونيا" بما يساهم في تقليل الكثافة في صالات التحرير وبما يسمح للزميلات في نفس الوقت برعاية أبنائهن لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء.

وتابع البيان "ويؤكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتى تعبر مصر بعون الله هذه الفترة الصعبة".

في السياق ذاته، تم تأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا لها يوم الجمعة المقبل، لمدة أسبوعين كإجراء احترازي فى مواجهة مرض كورونا، ليتحدد موعدها 3 أبريل.

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من ناحية أخرى، استنكر مجلس نقابة الصحفيين، الهجوم الذي يتعرض له الزملاء الصحفيون في الوادي الجديد، من بعض أساتذة جامعة الوادي الجديد، بعد قيامهم بنشر أخبار حول تعرض عدد من طالبات المدينة الجامعية لاختناق بسبب حريق محدود.

وأكد المجلس كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين ورفضه التام للتجاوزات غير المقبولة والتى وصفت الزملاء بالوادي الجديد "بالذباب الإلكتروني"، ووصف عملهم بالاسترزاق.

وقد قرر المجلس تقديم مذكرة رسمية لوزير التعليم العالي ضد رئيس جامعة الوادي الجديد، "ويحتفظ لنفسه في نفس الوقت باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية أخرى دفاعاً عن الزملاء ومصالحهم وكرامتهم"، بحسب الييان.

ووافق المجلس في اجتماعه، مد الاشتراك في مشروع الاسكان الاجتماعي حتى الخميس المقبل، كما وافق على ترشيح جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، ليكون ممثلا للنقابة فى الاتحاد الأفريقي للصحافة.