هزة ارضية تضرب مدينة قم جنوب طهران

ضربت ​هزة ارضية​ بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مناطق بمحافظة قم جنوب العاصمة الايرانية ​طهران​. وافادت ال​تقارير​ بان الهزة وقعت بعد 11 دقيقة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الثامنة و 41 دقيقة مساء السبت بتوقيت غرينتش) في عمق 10 كم وعند التقاء خطي الطول 50.72 والعرض 34.57 درجة. وكان مركز الهزة على بعد 16 كم من مدينة قم و 17 كم من مدينة جمكران و 23 كم من مدينة كهك. ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع ​ضحايا​ او اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

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