ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام لحمايتها من كورونا

غادرت ملكة بريطاينا الملكة إليزابيث الثانية ​قصر باكنغهام​ إلى قلعة وندسور بسبب مخاوف من الإصابة ب​فيروس كورونا​، من أجل سلامتها.

وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن "الملكة بصحة جيدة ولكن كان يعتقد أنه من الأفضل نقلها. الكثير من موظفيها يشعرون بالذعر بعض الشيء بسبب الفيروس التاجي".

وأضافت "القصر كان يستضيف سيلا مستمرًا من الزوار بمن فيهم السياسيون والشخصيات البارزة من جميع أنحاء ​العالم​". وأوضحت انه "لم يكن هناك مخاوف محددة أو اختبارات إيجابية حتى الآن ولكن لا أحد يريد أن يخاطر".