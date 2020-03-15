غادرت ملكة بريطاينا الملكة إليزابيث الثانية قصر باكنغهام إلى قلعة وندسور بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، من أجل سلامتها.
وذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية أن "الملكة بصحة جيدة ولكن كان يعتقد أنه من الأفضل نقلها. الكثير من موظفيها يشعرون بالذعر بعض الشيء بسبب الفيروس التاجي".
وأضافت "القصر كان يستضيف سيلا مستمرًا من الزوار بمن فيهم السياسيون والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم". وأوضحت انه "لم يكن هناك مخاوف محددة أو اختبارات إيجابية حتى الآن ولكن لا أحد يريد أن يخاطر".
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام لحمايتها من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.