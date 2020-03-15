تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في ​الصين​ أن البلاد سجلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​ يوم السبت ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي ل​حالات​ الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844 شخصا. وسجلت الصين عشر حالات وفاة يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصا حتى الآن.

يذكر انه تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.