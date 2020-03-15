الجمارك الأميركية تصادر فحوصات مزيفة لفيروس كورونا

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP)، في مطار لوس أنجلوس، أنها صادرت شحنة تحتوي على مجموعات فحوصات فيروس كورنا "COVID-19" مزيفة قادمة من بريطانيا، مشددة على أن "حماية صحة وسلامة الشعب الأميركي هي أولوية قصوى لمكتب الجمارك وحماية الحدود".
ونشر الموقع الرسمي للجمارك، صورا لستة أكياس بلاستيكية تحتوي على قوارير مختلفة، يشبه "قوارير مياه نقية" بقيمة تبلغ 196.81 دولارا.
وأدى التقييم الجمركي للشحنة إلى العثور على قوارير مملوءة بسائل أبيض ومسمى "Corona Virus 2019nconv (COVID-19)" و "Virus1 Test Kit".
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