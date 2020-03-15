سلطات مانيلا بدأت إجراءات العزل في مواجهة فيروس كورونا

بدأت سلطات مدينة ​مانيلا​ عزل نفسها في مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد، مطبّقةً بذلك الإجراءات التي قررتها حكومة الرئيس ​رودريغو دوتيرتي​.

وأغلقت ​الشرطة​ المسلحة الطرق المؤدية إلى العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، وتم إلغاء الرحلات الداخلية من مانيلا واليها، وحظرت التجمعات العامة شهرا. ولتبرير الاجراءات الجذرية التي اتخذتها ​الحكومة​، قال وزير الداخلية ادواردو آنو ان الوضع شبيه بما كان عليه في ​ايطاليا​ قبل شهرين.

وتتمثل الإجراءات بشكل رئيسي في منع دخول وخروج اي شخص من العاصمة، باستثناء أولئك الذين يبررون الاضطرار للعمل. كما تشمل التدابير فرض ​حظر تجول​ بين ​الساعة​ 20,00 و05,00. يذكر أن ​الفيليبين​ سجلت 111 حالة اصابة بكوفيد-19، بما في ذلك 8 وفيات.