لفت رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "منذ شهرين كانوا كلهم خبراء إقتصاديين وماليين، اليوم أصبحوا كلهم خبراء فيروس وأمراض جرثومية وفي الأخير هم جزء من مرضنا جهلة، هم من يظهرون عالشاشة و"عن شو بدك بيحكوك". متمنيا على الشاشات الالتزام هذه الفترة فقط بمختصين قادرين على افهام الناس لا تخويفهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب دعا الشاشات للالتزام بمختصين قادرين على افهام الناس لا تخويفهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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