أستراليا: على جميع الأجانب الوافدين إليها عزل أنفسهم

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سيدني: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأحد أنه يتعيَّن على جميع الأشخاص الذين يصلون الى استراليا من الخارج أن يعزلوا أنفسهم لمدّة أربعة عشر يومًا، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وقال موريسون "سنضطرّ إلى الاعتياد على بعض التغييرات في طريقة عيشنا"، مضيفا ان هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ في الساعة 00,00 (13,00 ت غ الأحد).

وكانت استراليا حذرت الجمعة مواطنيها من أن فيروس كورونا المستجد بات من الانتشار بحيث يتعيّن عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج، في وقت تسرع الحكومة اجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.

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