الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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بكين: سجّلت الصين الأحد 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 16 حالة مستوردة.
وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، سُجّلت 10 وفيّات جديدة فقط جرّاء كورونا المستجدّ، كلّها في ووهان، ليصل إجمالي الوفيّات في البر الرئيسي للصين إلى 3199 منذ بدء تفشّي الفيروس.
والسبت خففت السلطات القيود على التنقل في محافظة هوباي (وسط) منشأ الوباء، فرفعت العزل عن أحياء وبلدات.
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