شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نقابة المحامين تجرى انتخاباتها على منصب النقيب وأعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، حيث يتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا و تنتهى فى تمام الساعة الخامسة مساءً، مضيفة أن الناخب من له حق التصويت هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين وأنه يشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن.

وأوضحت اللجنة، أنه يجرى تسليم الناخب ثلاث بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة، على أن يجرى وضع كل بطاقة بعد الإدلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها، مشيرة إلى أنه يحق للناخب اختيار 25 مرشحًا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف و المقسمة إلى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة و أنه لا يعد التصويت باطلا فى تلك الحالة.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.