اليابان تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 29 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت اليابان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 29 حالة.

ذكرت ذلك النبأ قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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وكانت اليابان أعلنت - أمس الأول - عن وفاة أربعة أشخاص في السبعينيات والتسعينيات من العمر بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الضحايا إلى 26 شخصا.

يأتي تفشي الفيروس في وقت حرج بالنسبة لليابان، وسط مخاوف من حدوث نمو اقتصادي سلبي خلال الربع الثاني من العام مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في شهري يوليو وأغسطس القادمين.

وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا، أعلن الخميس الماضي، أن طوكيو سوف تواصل استعدادتها للألعاب الأولمبية الصيف المقبل كما هو مقرر، وذلك على الرغم من تصنيف منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا الجديد بأنه "وباء".