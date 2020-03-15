بعد تعليق الدراسة.. تعرف على خطوات التعليم عن بُعد بجامعة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، السبت، تنفيذ خطة التعليم عن بُعد "Online learning"، لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الجامعات والمعاهد، طبقًا للجداول الدراسية بكليات الجامعة، بداية من اليوم الأحد، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة إسبوعين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان صحفي، صادر عن الجامعة، السبت، أنه جرى توفير دليلا لأستخدام منصات المواقع الإلكترونية الرسمية، لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والمنصات التعليمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذا توفير خدمات التخزين السحابية وجاري رفعها على الموقع الإلكتروني للجامعة ومواقع الكليات وبيانها كما يلي :

1 - المواقع الإلكترونية الرسمية لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة على موقع الجامعة، ومواقع الكليات يستطيع من خلالها عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة رفع ملفات المحاضرات "PDF- PPT- DOC - VIDEO- IMAGES PROGRAMMES- etc"، ويستطيع الطلاب من خلال تلك المواقع الدخول على صفحة عضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وتحميل المواد العلمية الخاصة بتلك المقررات.

2 - تخصيص المنصات التعليمية "Moodle"، المتاحة على خوادم الجامعة، و"Schoology"

و"Google Classroom" و "Easyclass" المتاحة على الحوسبة السحابية، لأتاحة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، رفع جميع الملفات العلمية، وكذا تتيح للطلاب تحميل تلك الملفات، والتواصل مع عضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة وحل التكليفات.

3 - تخصيص مواقع التواصل الاجتماعي "Facebook- YouTube - Twitter - WhatsApp - Telegram - etc"، الرسمية الخاصة بالجامعة وكلياتها، حتى يمكن رفع الملفات التعليمية عليها بمعرفة عضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، ويستطيع الطلاب مشاهدتها وتحميلها للتنزيل.

4 - تخصيص "Skype" كمنصة تواصل تابعة لشركة ميكروسوفت، ومتاحة على الحوسبة السحابية، من أجل أن تتيح لعضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، عقد محاضرات عن بعد "فيديوكونفرانس" باستخدام الميل الجامعي الرسمي الخاص بعضو هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطلاب.

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5 - تخصيص "WebEx Meeting" كمنصة تواصل تابعة لشركة ميكروسوفت، ومتاحة على الحوسبة السحابية، وتتيح لعضو هيئة التدريس، عقد اجتماعات ومناقشات عن بُعد.

6 - استخدام خدمة تخزين سحابية، مقدمة من قبل شركة جوجل، تسمح لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بإنشاء، وتعديل، وتخزين الملفات، والمستندات الألكترونية، على خوادم جوجل، باستخدام بريد الكتروني تابع لجوجل، وتضمن أمن الملفات فيها، وعدم الوصول إليها، إلا من قبل مالك الملف عضو هيئة التدريس، أو عضو الهيئة المعاونة، أو من يشاركه الملفات من الطلاب.

7 - استخدام خدمة تخزين سحابية "One Drive" مقدمة من قبل شركة ميكروسوفت، تسمح لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بإنشاء وتعديل، وتخزين الملفات، والمستندات الإلكترونية، على خوادم ميكروسوفت، باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي التابع للجامعة، والخاص بهم.

وتتضمن تلك الخدمة أمن الملفات فيها، وعدم الوصول إليها إلا من قبل مالك الملف عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة، أو من يشاركه الملفات، من الطلاب.

8 - تكليف من رئيس الجامعة، لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالجامعة، وكلياتها بتجهيز وإعداد المحتوى الإلكتروني "PDF- PPT DOC- VIDEO - IMAGEs- PROGRAMMES- etc" المناسب لكل مقرر استعدادًا لرفعه على أحد المقترحات السابقة بما يتناسب مع طبيعة المحتوى وحجمه الإلكتروني.

و يسمح من خلالها باستمرار تشغيل الجداول الدراسية إلكترونيًا عن بعد "عبر الإنترنت"، لجميع كليات الجامعة، وفرقها الدراسية المختلفة، وفقاً للخطط، والجداول الدراسية المعلنة سابقًا.

9 - تكلف آخر من رئيس الجامعة لقطاع التطوير وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ووحداتها المختلفة بتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الخطة المقترحة.