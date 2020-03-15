محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (أ ش أ): أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لتصبح الدولة الإفريقية الـ25 التي وصلت إليها هذه السلالة. وأوضحت حكومة الكونغو - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الإصابة سجلت لدى رجل 50 عاما، عاد إلى البلاد من باريس في الأول من مارس الحالي، مشيرة إلى أنه يرقد الآن في حالة مستقرة وجرى عزل زوجته وابنته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.