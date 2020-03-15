بعد تعليق الدراسة.. غلق 44 مركزًا للدروس الخصوصية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

قاد اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، أسفرت عن غلق 44 مركزًا وتشميعها بالشمع الأحمر، في عدد من مناطق الإقليم.

وجاءت الحملة بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة خطر فيروس "كورونا"، وتضمنت مراكز ميدان سرور وشارع نافع وطريق المعلمين وشارع وزير.

واضطر عدد من معلمي المرحلة الثانوية العاملين في "السناتر" إلى إلغاء حضور الطلاب لمدة أسبوعين، وسط حالة من القلق سادت بينهم خوفًا من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.