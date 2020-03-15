حدث ليلاً| تفاصيل إصابة 8 حالات بالمدارس بكورونا وغلق "مراكز الدروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"الرئاسة" عن تعليق الدراسة بسبب كورونا: ربع سكان مصر يجتمعون في المدارس

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ملف فيروس كورونا يتم دراسته منذ فترة، موضحا أن تعليق الدراسة قرار احترازي لمنع انتشار العدوى.

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"بينهم معلمة".. ​وزيرة الصحة تكشف تفاصيل إصابة 8 حالات بالمدارس بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بدون أعراض، مشيرة إلى أن الحالة النفسية الجيدة للمصاب تمكنه من التغلب على الفيروس وتحويله إلى سلبي في 48 ساعة، مستدلة على ذلك بحالة الاجنبي المتعافي.

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"الداخلية" تغلق ١٦ سنتراً ومركزاً تعليمياً في القاهرة والجيزة (صور)

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إغلاق 16 سنتر ومركز تعليمى ومصادرة محتوياتها، في محافظتي القاهرة والجيزة.

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"بيئة لانتشار كورونا".. الصحة العالمية: توقفوا عن تدخين الشيشة

نصحت منظمة الصحة العالمية، بالتوقف عن تدخين الشيشة؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-16).

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في نص الليل..غلق 137 سنترًا للدروس الخصوصية بكفر الشيخ - (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، غلق 137 سنترًا للدروس الخصوصية، من خلال حملات مكثفة من المديرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومجلس مدينة كفر الشيخ.

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الأوقاف تقرر غلق الأضرحة والمزارات خلال فترة تعليق الدراسة

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قررت وزارة الأوقاف غلق جميع الأضرحة، خلال مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مشددة على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة.

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​وزير التعليم: إتاحة الدخول على المحتوى التعليمي للطلاب "أونلاين" بالمجان

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تواصل مع وزير الاتصالات، لتسهيل وصول الطلاب إلى المحتوى التعليمي على المواقع التي تخصصها الوزارة لذلك، عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

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البيت الأبيض يعلن نتيجة فحص ترامب لفيروس كورونا (مستند)

أعلن البيت الأبيض أن نتائج فحص الرئيس الأمريكي ترامب لفيروس كورونا جاءت سلبية.

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إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

أوردت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية السبت أن زوجة رئيس الوزراء الإسباني أصيبت بفيروس كورونا.

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أمريكا توافق على اختبار يكشف كورونا في ٣ ساعات

وافقت السلطات الأمريكية على جهاز اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ما يساهم في جهود احتواء الفيروس الذي يجتاح العالم وخلق حالة من الفزع وأدى إلى هبوط حاد في الأسواق العالمية.

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الصين تسجل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و 199 حالة.

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