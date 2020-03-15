بعد غلق مراكز دروس.. وكيلة تعليم كفر الشيخ توجه رسالة لأولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجهت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الأحد، رسالة لأولياء الأمور، عقب شن حملات من المديرية، على سناتر الدروس الخصوصية لغلقها، ونجاح الحملة في تحقيق عددًا كبيرًا من قرارات غلق تلك السناتر، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومجلس مدينة كفر الشيخ.

وقالت وكيلة الوزارة في رسالتها لأولياء الأمور:"خافوا على أولادكم..فهناك سناتر بها عددًا كبيرًا من الطلاب بعكس المدارس التي بها أعداد قليلة..ليس من المعقول أن يقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعطيل الدراسة، لمدة أسبوعين، حفاظًا على صحة التلاميذ والطلاب، بجانب اهتمام قيادات الدولة بصحة المواطنين، ونترك سناتر الدروس الخصوصية مفتوحة".

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، إن حملات المديرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومجلس مدينة كفر الشيخ، ضد سناتر ومراكز الدروس الخصوصية مستمرة ليلا ونهارًا، وسوف يجرى الإعلان النهائي على أعداد السناتر التي يجرى بشأنها الغلق، عقب الأنتهاء من تلك المهام.