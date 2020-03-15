شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا ... العزل الذاتي على جميع القادمين إليها لمدة 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد أن كل شخص يصل إلى أستراليا سيتعين عليه أن يخضع للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا كجزء من إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال موريسون فى مؤتمر صحفى فى سيدنى اليوم الأحد إن بلاده ستفرض عزلا ذاتيا على جميع الوافدين إلى أستراليا اعتبارا من منتصف ليل الأحد/الاثنين .

وأعلنت الحكومة أيضًا حظرا على رسو السفن السياحية في الموانئ الأسترالية بشكل مبدئي لمدة 30 يومًا وتم فرض "إجراءات للمسافة الاجتماعية"، والتي تنصح الناس بالحفاظ على مسافة 5ر1 متر فيما بينهما .

وأعلنت أستراليا عن تسجيل أكثر من 280 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كرونا (كوفيد19-)، من بينهم ثلاث حالات وفاة.