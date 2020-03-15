شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت نتائج فحوصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لنشرة طبية صادرة عن طبيب الرئيس. وتم فحص ترامب بعد لقائه عدد من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس. وتقول رسالة من طبيب ترامب نشرها البيت الأبيض مساء السبت "تلقيت هذا المساء تأكيدًا أن نتيجة الفحوصات جاءت سلبية".

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