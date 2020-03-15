عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيسبوك يساند مصر ضد كورونا

الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تعاونها مع موقع التواصل الاجتماعي الشهير " فيسبوك" لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا (كوفيد – 19) .

وأوضحت الوزارة المصرية أن التعاون يتمثل في تدشين حملة ومبادرة إلكترونية عبر الموقع الأكثر استخداما في مصر، لزيادة الوعي بين المصريين وغير المصريين بأعراض وطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المبادرة جاءت عقب إعلان الرئيس التنفيذي لـ “فيسبوك" مارك زوكربرج، دعم الشركة لوزارات الصحة بالعالم ومنظمة الصحة العالمية، لنشر التوعية بفيروس كورونا ومحاربة الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها عن الفيروس عبر فيسبوك.

وأضاف "التعاون بين مصر وإدارة فيسبوك ومنظمة الصحة العالمية، تتمثل في إمداد فيسبوك بالمحتوى العلمي التوعوي الصحيح، ويقوم فيسبوك بإيصاله لأكبر عدد من المستخدمين من المصريين وغير المصريين الموجودين داخل مصر".

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تخصيص الحملة التوعوية على فيسبوك خلال أسبوعين، لزيادة الوعي عبر وسائل التوعوية المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بهدف القضاء على المعلومات المغلوطة غير الدقيقة المنتشرة عن فيروس كورونا وتثير فزع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.