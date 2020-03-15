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ملكة بريطانيا تهرب من كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ملكة بريطانيا تهرب من كورونا

الأحد 15 مارس 2020

ملكة بريطانيا تهرب من كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، الأحد، أن الملكة إليزابيث الثانية غادرت قصر باكنجهام كإجراء احترازي لحمايتها من فيروس كورونا.

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك خططا لوضع الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب قيد الحجر الصحي في ساندرينجهام، إذا ما انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في البلاد.

 

وكانت وسائل إعلام بريطانية أكدت أن الحكومة ستتجه قريبا لإصدار تعليمات لمن تتجاوز أعمارهم 70 عاما بالبقاء في مكان منعزل لمدة 4 أشهر، في إطار خطة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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