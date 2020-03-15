عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الليبي يصل إلى قلب طرابلس

الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، السبت، من إحراز تقدم كبير في محور صلاح الدين بوسط العاصمة طرابلس، بعد هجوم فاشل للمليشيات.



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وقال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش تمكنت من الوصول إلى منطقة الإشارة الضوئية بمحور صلاح الدين بوسط العاصمة طرابلس، عقب تصديها لهجوم فاشل للمليشيات.

وأوضح المصدر أن "القوات المسلحة شنت هجوما مضادا في أغلب محاور العاصمة طرابلس، بعد أن تمكنت من صد الهجوم الغادر للمليشيات في محاور جنوب وجنوب غرب العاصمة".

كما أن "المليشيات فرت من أغلب مراصدها ومن وراء السواتر الترابية بعد تقدم قوات الجيش الليبي باتجاهها، مما نتج عنه سيطرة على مواقع جديدة في محور صلاح الدين".