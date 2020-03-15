عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيراني: تفشي كورونا واجب لظهور المهدي المنتظر

الأحد 15 مارس 2020

زعم رجل الدين الإيراني البارز، علي رضا بناهيان، بأن تفشّي فيروس كورونا المستجد، مقدمة لظهور الإمام المهدي المنتظر الذي يعتقد الشيعة بغيبته وظهوره آخر الزمان.

وقال بناهيان وفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" المحلية، خلال تحليله عن ظهور وتفشي فيروس كورونا، إنه وفق الروايات الشيعية، فإن انتشار الأمراض والوباء مثل فيروس كورونا هو مقدمة لظهور الإمام المهدي الغائب.

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ودعا رجل الدين المقرب من المرشد علي خامنئي، الإيرانيين إلى العمل على تفشّي هذا الفيروس؛ لأنه سيعجل بظهور المهدي، وفق تعبيره.

وأضاف أنه وفقًا للروايات الشيعية فإن قبل ظهور الإمام المهدي، فإن العالم يعاني من مخاوف واسعة النطاق والعديد من المشاكل الاقتصادية والوفيات، ويحتاج الناس إلى حكومة دينية يقودها الإمام المهدي.

وطالب بناهيان، الشيعة بالتضرع والدعاء لظهور المهدي خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان، قائلاً: "لدينا مدة زمنية وهي 40 يومًا قبل حلول شهر رمضان المبارك وعلينا الاستمرار بالدعاء والتضرع إلى الله للتعجيل بظهور امامنا المهدي".