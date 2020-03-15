«وزارة الصحة» تعلن عن خروج 4 حالات من مستشفى العزل بعد التأكد من شفائهم من «فيروس كورونا»

أعلنت "وزارة الصحة والسكان" عن تعافي 4 حالات وخروجهم من مستشفى العزل بمطروح، بعد ظهور التحاليل السلبية لحالاتهم، والتأكد من شفائهم من الفيروس تمامًا.
وكتب الدكتور "خالد مجاهد" المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : خروج ٤ حالات من مستشفي العزل الان بعد ظهور التحاليل السلبية لحالاتهم" الف حمدلله على سلامتكم ونتمنى لباقي اخواتنا التعافي والشفاء في القريب العاجل بإذن الله"
وكانت وزارة الصحة والسكان،قد كشفت السبت، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلى 21 حالة حتى اليوم
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