تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأفغانية تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 16. وكان السفير الأفغاني لدى الصين جاويد أحمد قائم، قد أعلن أن بكين تعهدت بأن تشارك كابول تجربتها فيما يتعلق باختبارات وعلاجات فيروس كورونا. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن جاويد أدلى بهذه التصريحات مع ظهور ثلاث حالات جديدة من فيروس كورونا في أفغانستان.

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