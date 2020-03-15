طبيب البيت الأبيض: نتائج فحص ترامب لفيروس كورونا جاءت سلبية

أعلن طبيب ​البيت الأبيض​ أن نتائج فحص وجود ​فيروس كورونا​ الذي أجراه الرئيس ​دونالد ترامب​ جاء سلبيا.

وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحفي مع فريقه لمكافحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض، السبت، أنه أجرى تحليلا خاصا لمعرفة إصابته بالفيروس بعد لقائه عددا "ممن أعلن عن إصابتهم"، مشيرا الى أنه لم يعرف بعد نتائج الفحوص الطبية التي أجراها، مُرجحًا أنها تستغرق عادة من يوم إلى يومين.

وكان مسؤولون برازيليون قد أكدوا إصابة وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واينغارتن بكورونا، كان ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي جاير بولسونارو خلال زيارته ولاية فلوريدا الأميركية نهاية الأسبوع الماضي ولقائهما ترامب.