أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية لويزيانا الأميركية

سجلت ولاية لويزيانا الأميركية أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأعلنت إصابة 77 شخصا بالمرض.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن السبت، أنه أجرى فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد وينتظر النتائج، في وقت أعلن فيه وصول عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب الفيروس إلى 50 شخصا.
وقال ترامب، في مؤتمر صحافي حول مستجدات أزمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، "لدينا حاليا 50 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى اللحظة"، مشيرا إلى أنه في حال عدم اتخاذ السلطات الأمريكية القرارات المناسبة لكانت الأعداد قد ارتفعت عن ذلك.
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