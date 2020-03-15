تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها أن ​كوريا الجنوبية​ سجلت 76 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليصل العدد الإجمالي في إلى 8162 حالة وفاة 75 شخصا.

وتتماشى أحدث الإحصائيات مع الاتجاه التنازلي في الحالات ​الجديدة​، نزولا من 107 المسجلة يوم السبت.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط ​الصين​ نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت ​منظمة الصحة العالمية​، الخميس الموافق لـ 11 آذار، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".