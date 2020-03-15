جمهورية الكونغو تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة ​جمهورية الكونغو​ أنها رصدت أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ لرجل عاد إلى البلاد من ​فرنسا​ في أول.

وذكرت ​الحكومة​ في بيان أن المريض (50 عاما) يرقد فى حالة مستقرة مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول ​العالم​ 156 ألف حالة، يأتي ذلك فيما يواصل فيروس كورونا انحساره في ​الصين​، في حين وصل عدد الدول الإفريقية التي انضمت إلى لائحة المتضررين منه إلى عشرين.