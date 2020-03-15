جمهورية الكونغو تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من فرنسا في أول.
وذكرت الحكومة في بيان أن المريض (50 عاما) يرقد فى حالة مستقرة مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 156 ألف حالة، يأتي ذلك فيما يواصل فيروس كورونا انحساره في الصين، في حين وصل عدد الدول الإفريقية التي انضمت إلى لائحة المتضررين منه إلى عشرين.
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