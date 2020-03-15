إصابة زوجة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني ​بيدرو سانشيز​ أن الفحوص أثبتت إصابة بيغونيا جوميز؛ زوجة سانشيز ب​فيروس كورونا​، مؤكدا أن الاثنين بخير وكلاهما موجود في مونكلوا مقرّ رئيس ​الحكومة​ ويُتابعان باستمرار الإجراءات الوقائية التي حدّدتها السلطات الصحّية".

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