واكيم: عدم إحياء ذكرى 14 آذار يعود للظروف الصحية المرافقة لأزمة كورونا

رد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ عدم إحياء ​ذكرى 14 آذار​ للظروف الصحية المرافقة لأزمة كورونا ما استدعى الحد من الاجتماعات الحزبية والمهرجانات، لافتاً إلى أن "مكونات هذا الفريق لا تزال تجمعها العناوين الاستراتيجية وإن كانت تختلف على النظرة لكيفية إدارة ​الدولة​ والأداء داخل المؤسسات".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" لفت واكيم الى "أننا نبهنا كقوات لبنانية من ​الوضع الاقتصادي​ والانهيار المالي قبل حصوله لكن حلفاءنا لم يؤازرونا لأنهم كانوا يتمسكون بوسائل أخرى للمعالجة. على كل حال قيام الجمهورية القوية الذي كنا نناضل لتحقيقه معا في 14 آذار بات أقرب لأن يتحقق اليوم من خلال ثورة 17 تشرين الأول".