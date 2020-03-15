أبو الحسن: إعادة إحياء المحاور السياسية بمفهومها القديم بات أمراً صعبا

تحدث عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" عن محطات تاريخية منذ 2005، مشيرا الى أنه "بعد خروج ​الجيش السوري​ بوقتها كانت محطة أيار 2008 التي لم تتمكن ​الدولة​ خلالها من حماية مواطنيها لكننا ارتأينا حينها سلوك مسار حماية البلد لا النزاع المسلح".

ولفت الى أنه "اليوم، فالشعب يرزح تحت أوضاع اقتصادية ومالية صعبة للغاية إضافة لوباء ​كورونا​ الذي يهدد البشرية جمعاء، ما يوجب التأقلم مع متطلبات كل مرحلة"، مشيرت الى أن "إعادة إحياء المحاور السياسية بمفهومها القديم، بات أمراً صعباً لكن لا يغنينا عن إعلان التمسك بمبادئ ​ثورة الأرز​ والانتماء العربي ل​لبنان​، تصدياً لمحاولات البعض دفعنا إلى الانعزالية".

