أبو الحسن: إعادة إحياء المحاور السياسية بمفهومها القديم بات أمراً صعبا

تحدث عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" عن محطات تاريخية منذ 2005، مشيرا الى أنه "بعد خروج الجيش السوري بوقتها كانت محطة أيار 2008 التي لم تتمكن الدولة خلالها من حماية مواطنيها لكننا ارتأينا حينها سلوك مسار حماية البلد لا النزاع المسلح".
ولفت الى أنه "اليوم، فالشعب يرزح تحت أوضاع اقتصادية ومالية صعبة للغاية إضافة لوباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعاء، ما يوجب التأقلم مع متطلبات كل مرحلة"، مشيرت الى أن "إعادة إحياء المحاور السياسية بمفهومها القديم، بات أمراً صعباً لكن لا يغنينا عن إعلان التمسك بمبادئ ثورة الأرز والانتماء العربي للبنان، تصدياً لمحاولات البعض دفعنا إلى الانعزالية".
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