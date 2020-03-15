شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس، عن إلقاء السفارة الكينية فى الدوحة، اللوم على قطر، بسبب المشاكل التى يواجهها معظم الكينيين العاملين بالدوحة، مؤكدةً أن الآلاف من العمال الكينيين الذين يذهبون إلى قطر بحثًا عن فرص عمل يواجهون مشاكل مختلفة، وذلك حسبما نشرت صحف كينية.

وأضاف الموقع، أن العمال اتهموا الحكومة القطرية باستغلالهم، كما أكد موظف كينى، أن معظم الموظفين بالدوحة يحصلون على 54.600 شلن كينى، فيما يدفعون 32.760 شلن كينى عن الوظيفة نفسها.

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وأشار الموظف الكينى، إلى أنه على الرغم من أن معظم الكينيين حاصلون على شهادات جامعية، إلا أنهم يخضعون لكسب رواتب ضئيلة، بسبب أن معظم الكينيين فى قطر يقومون بوظائف يدوية مثل حراس، حراس الأمن، وخدم المنازل، وعاملين، فى مواقع البناء، بالإضافة إلى الحصول على رواتب متدنية، فإن معظم أصحاب العمل يؤخرون الراتب.

وأكد الموظف، أنهم يعملون دائمًا بدون راحة وغالبًا ما يعملون لساعات إضافية، ولم يكن الموظفون قد حصلوا على رواتبهم لشهرى يناير وفبراير، مشيرًا إلى أن هناك شركتين تشتهران بتأخير دفع الرواتب وهما (أساك ومكتبة IBM QAYYIM، بالإضافة إلى أنهما يرفضان الإجازات على الرغم من إتمام الموظفين فترة اختبار إلزامى لمدة عامين.

وأكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه ما زالت معاناة العمال الوافدين للعمل فى مواقع البناء للملاعب التى تستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر، تتصدر المشهد؛ حيث إنهم يعيشون أوضاعًا سيئة فى ظل قوانين تنتهك حقوقهم، حيث شككت مجلة "تشالنج" الاقتصادية الفرنسية، فى قدرة قطر على دفع رواتب العمال الوافدين، نددت المجلة الفرنسية بالظروف القاسية التى يعانى منها العمال الأجانب فى قطر؛ حيث يواصل النظام القطرى انتهاكاته لحقوق العمال، مؤكدةً أن أجور العمال الأجانب هناك غير مضمونة، بعد انتقادات وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية للنظام القطرى بالتقاعس عن معالجة الأزمة.