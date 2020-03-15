الحكومة الليتوانية تعتزم فرض عزل على جميع المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - فيلنيوس - (د ب أ):

قررت الحكومة الليتوانية فرض عزل بالمنازل على جميع المواطنين في البلاد لمدة أسبوعين في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما قرر مجلس الوزراء في البلاد مساء السبت.

وستدخل الاجراءات حيز التنفيذ بداية من يوم الاثنين وستشمل إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب. وكانت ليتوانيا قد أعلنت في وقت سابق فرض ضوابط على حدودها مع كل من بولندا ولاتفيا.

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وبموجب القرارات يجب إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية.

كما سيجري منع المواطنين الليتوانيين من مغادرة البلاد بموجب قرار العزل ، وكذلك الأجانب من الدخول، ما لم يكونوا مقيمين لفترة طويلة أو دبلوماسيين أو أفراد من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

يشار إلى أنه تم تسجيل 7 حالات اصابة مؤكدة بالفيروس في ليتوانيا، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.